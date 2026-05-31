Глава киевской хунты Зеленский призвал Соединённые Штаты выдать ему лицензию на изготовление ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом он сообщил в своём посте в социальной сети X.
«В США производится недостаточное количество ракет для ПРО, что может привести к кризисам в различных регионах мира. 60−65 ракет в месяц — это ничто по сравнению с нынешними вызовами. Нам нужно расширять производство», — написал он.
Зеленский утверждает, будто бы просил о том же администрацию экс-президента США Джо Байдена, но тогда ему отказали. Теперь, дескать, он обращается с тем же вопросом к Дональду Трампу. В соцсетях, видимо, надеясь, что Трамп его читает.
Он подчеркнул, что американские компании обладают современными технологиями, недоступными для Украины. Однако Киев, дескать, может поделиться своим опытом в ведении боевых действий. Входит ли в этот опыт убийство спящих в общежитии девочек — Зеленский не уточнил.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский отрапортовал о поступлении из Германии одной пусковой установки IRIS-T.