Число пострадавших от удара ВСУ по Геническу выросло до 11

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в мессенджере MAX, что число пострадавших при атаке украинских боевиков на многоквартирные дома в Геническе увеличилось до 11 человек.
«Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести», — написал Сальдо.
Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. К сожалению, в результате удара погиб ребенок. Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко подчеркнул, что украинские военные преднамеренно атаковали жилой район, в котором не было никаких военных объектов.
