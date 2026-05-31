Балицкий: восстановление энергосистемы Запорожья после атак ВСУ занимает 1,5 дня

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Полтора дня необходимо для восстановления подачи электричества жителям Запорожской области после атак БПЛА украинскими военными. В таких ситуациях есть определенная процедура действий, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Когда прилетает нацистский дрон, нам примерно полтора суток надо для того, чтобы восстановить [подачу электричества]. Есть процедура, и мы ее придерживаемся: сначала на объект должны зайти военные, разминировать. Потом заходят МЧС, потом специалисты оценивают степень ущерба и то, что надо привести в порядок», — сказал Балицкий в интервью местному телеканалу «За ТВ».
Губернатор отметил, что, как правило, жители Запорожской области не остаются без электричества более трех дней, восстановительные работы ведутся оперативно. «Вот это показатель того, насколько сегодня системно работают все отрасли, и это касается энергетиков», — подчеркнул он.