Балицкий: восстановление энергосистемы Запорожья после атак ВСУ занимает 1,5 дня

В таких ситуациях есть определенная процедура действий, заявил губернатор Запорожской области.

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Полтора дня необходимо для восстановления подачи электричества жителям Запорожской области после атак БПЛА украинскими военными. В таких ситуациях есть определенная процедура действий, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Когда прилетает нацистский дрон, нам примерно полтора суток надо для того, чтобы восстановить [подачу электричества]. Есть процедура, и мы ее придерживаемся: сначала на объект должны зайти военные, разминировать. Потом заходят МЧС, потом специалисты оценивают степень ущерба и то, что надо привести в порядок», — сказал Балицкий в интервью местному телеканалу «За ТВ».

Губернатор отметил, что, как правило, жители Запорожской области не остаются без электричества более трех дней, восстановительные работы ведутся оперативно. «Вот это показатель того, насколько сегодня системно работают все отрасли, и это касается энергетиков», — подчеркнул он.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
