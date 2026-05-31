С телеэфиров Херсонщины 1 июня уберут развлекательные шоу после атаки на Геническ

ГЕНИЧЕСК, 31 мая. /ТАСС/. Центральный телеканал Херсонской области после трагедии в Геническе, где из-за атаки ВСУ погиб ребенок и еще 11 человек пострадали, 1 июня в День защиты детей снимет с эфира развлекательные программы. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала «Таврия».
«Телерадиокомпания “Таврия” выражает соболезнования семье погибшего в результате атаки БПЛА ВСУ в Геническе ребенка. В знак солидарности 1 июня в Международный день защиты детей из эфира телеканала и радио будут сняты все развлекательные программы», — сказано в сообщении.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что вечером 31 мая БПЛА ВСУ нанесли удар по многоквартирным домам в Геническе. Погиб ребенок 2020 года рождения, пострадали 11 человек.