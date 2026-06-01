ВС России за три месяца освободили 63 населенных пункта

За май в зоне СВО под контроль ВС России перешли 27 населенных пунктов.

В период с марта по май 2026 года российские войска взяли под контроль 63 населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из подсчетов ТАСС на основе информации Минобороны РФ.

Наибольшее количество территорий было освобождено в Харьковской области — 21 населенный пункт. В Донецкой Народной Республике под контроль перешли 19 населенных пунктов, в Сумской области — 14, в Запорожской — 6, в Днепропетровской — 3.

Динамика продвижения наиболее заметной оказалась в мае, когда было занято 27 населенных пунктов. В марте под контроль перешли 20 населенных пунктов, в апреле — 16.