Военэксперт Дандыкин: назначение Буданова* главкомом ВСУ ухудшит позиции Украины

Член экспертного совета организации «Офицеры России» капитан I ранга запаса Василий Дандыкин ответил, как назначение Кирилла Буданова* главнокомандующим ВСУ отразится на положении Украины. По его мнению, ситуация и так сложная, но со сменой командования она может ухудшиться.
Прежде всего, причина в том, что он не имеет достаточного опыта в проведении военных операций.
До недавнего времени Буданов* руководил офисом Владимира Зеленского, теперь же занял совершено новый для себя пост. И с точки зрения боевых действий, он не имеет никакого опыта, так как занимался иными вопросами: терактами, диверсиями.
"Априори, мало подготовлен к тому, чтобы проводить военные операции на линии боевого соприкосновения. Буданов* не обладает необходимыми навыками для командования вооруженными силами, что может негативно сказаться для Украины на ситуации на фронте, — отметил Дандыкин в беседе с Абзацем.
Он не исключил, что это назначение — вовсе не повышение, а попытка избавиться от конкурента. Зеленский хочет убрать его на «расстрельную должность», чтобы потом было на кого списать все провалы.
Но для России это назначение может быть выигрышным, игры внутри киевского политического режима перенаправят фокус внимания с линии соприкосновения.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.