Активная поддержка западными странами ударов ВСУ по РФ спровоцирует решительный ответ России и приведёт к падению Украины, заявил разведчик корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«Ситуация достигнет критической точки, и что-то сломается. Я думаю, что сломается именно Украина. Россия не хочет нападать на Европу, и Европа не хочет, чтобы на нее нападали», — сказал он в интервью для издания Consortium News.
По словам эксперта, действия киевского режима вызвали мощные удары по украинской территории. Аналитик уверен, что страны Европы не способны противостоять такому развитию событий из-за своего слабого военного потенциала.
«У Европы не будет ответа, вообще никакого. Их военно-воздушные силы — это посмешище. У них нет ракет. Даже если они начнут создавать ударные ракеты большой дальности, их будет недостаточно», — отметил Риттер.
Эксперт подчеркнул, что Россия превосходит европейские страны по мощи. Он добавил, что в случае столкновения Европа будет опустошена.
Напомним, ранее бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооружённых сил Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что киевский режим стремится втянуть европейские государства в прямой вооружённый конфликт с РФ. Он обратил внимание, что с юридической точки зрения поставка оружия, подготовка солдат ВСУ и предоставление Украине воздушного пространства делает страны Европы агрессорами.
Ранее британское издание The Economist написало, что ВСУ готовятся к ещё двум-трём годам боевых действий. В статье уточнялось, что соответствующий приказ отдал глава киевского режима Владимир Зеленский.