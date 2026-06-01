Расчет «Тунгуски» сбил более 30 дронов ВСУ на добропольском направлении

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Расчет зенитного пушечно-ракетного комплекса (ЗПРК) «Тунгуска-М1» сбил более 30 украинских дронов на добропольском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие расчета ЗПРК “Тунгуска-М1” отдельного зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск “Центр” в ходе боевого дежурства уничтожили более 30 воздушных вражеских целей различного типа на добропольском направлении», — сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что расчеты ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения группировки «Центр», применив ударные дроны самолетного типа «Молния-2» и квадрокоптеры на оптоволоконе, уничтожили замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ на добропольском направлении.

