Назван самый востребованный беспилотник в российских войсках: в чем его преимущества

Дрон ПВХ-1 в настоящее время является одним из наиболее востребованных дронов в российских войсках. Об этом сообщил военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным «Донор».
«Самый востребованный сейчас ПВХ-1. Он максимально удобный, дешевый и простой», — сказал военный в интервью РИА Новости.
«Донор» уточнил, что ПВХ-1 может использоваться как ударный беспилотник, выполнять задачи по дистанционному минированию местности, а также вести разведку и наблюдение.
Ранее KP.RU сообщал, что в России создали новый дрон «Скальпель». Глава «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что основной чертой беспилотника является X-образные крылья. Именно благодаря этому дрон всегда точно попадает в цель с любого ракурса.