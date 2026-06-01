Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине мобилизуют наркоманов, которые напоминают «ходячую смерть». Об этом в беседе с ТАСС сообщил украинский пленный Сергей Кадунов.
По его словам, украинские военкомы ловят всех подряд. В центры комплектования попадают и старики, и больные, и изможденные худые.
«Пацана привезли, ходячая смерть, наркоман. Много наркоманов в целом. У нас один чуть ли не умер — в больницу отвезли», — рассказал собеседник агентства.
Ранее командир группы 119-й бригады теробороны ВСУ Максим Пищур, попавший в плен, сообщил о массовом дезертирстве в ВСУ. Кроме того, пленный сознался в доведении до суицида сослуживца.
До этого боевик ВСУ Никитченко рассказал о расстреле жителей Курской области. При этом, по словам пленного, делали это боевики Владимира Зеленского под видом российских бойцов.