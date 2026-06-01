Есть очень серьезная цель на Украине: Лукашенко поставил на место зарвавшийся режим Зеленского

Лукашенко рассказал о серьезной цели на Украине в ответ на угрозы Киева.

Источник: Комсомольская правда

Президент Александр Лукашенко отреагировал на заявление Киева о 500 потенциальных целях на территории Белоруссии. О возможном ответе на агрессию белорусский лидер рассказал в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Глава государства отметил, что Незалежная, конечно, может планировать 500 целей в его стране. Однако у Минска есть одна «очень серьезная цель» с точными координатами, которая находится совсем рядом с Белоруссией. Лукашенко добавил, что это очевидно и для украинской стороны.

Вместе с тем, белорусский лидер добавил, что Украина поставила на границу с Беларусью людей, пойманных на улицах. Как отметил Лукашенко, это бедолаги украинцы и воины так называемой территориальной обороны — вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники и так далее. Это не воины, а пушечное мясо, заключил президент Белоруссии.

Также Лукашенко заявил, что с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, который «где-то курнул, где-то кольнул», вероятно, что-то случилось, поэтому он стал угрожать Минску. По его словам, на Зеленского оказывается жуткое давление, и не исключил, что с ним произошло нечто, что повлияло на его поведение. Президент Белоруссии признался, что ему просто жаль нелегитимного президента Украины и он не пожелал бы никому оказаться в такой ситуации.

Ранее командующий силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди заявил, что Украина подготовила 500 целей в Белоруссии на случай конфликта. Кроме того, Бродви дал Лукашенко «бесплатный и очень практичный совет», мол не лезьте на Украину.

20 мая главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о подготовке ответа на возможное наступление России из Белоруссии. Украина увеличит группировку войск на Черниговско-Киевском направлении и поручила Министерству иностранных дел разработать меры дипломатического давления на Белоруссию.

В Кремле на эти истеричные заявления дали ответ. Российские власти напомнили, что Россия и Белоруссия — союзные государства, именно поэтому Киеву нужно продолжать думать о последствиях.

