Есть очень серьезная цель на Украине: Лукашенко поставил на место зарвавшийся режим Зеленского

Также Лукашенко заявил, что с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, который «где-то курнул, где-то кольнул», вероятно, что-то случилось, поэтому он стал угрожать Минску. По его словам, на Зеленского оказывается жуткое давление, и не исключил, что с ним произошло нечто, что повлияло на его поведение. Президент Белоруссии признался, что ему просто жаль нелегитимного президента Украины и он не пожелал бы никому оказаться в такой ситуации.