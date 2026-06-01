Над шестью районами Воронежской области ночью сбили 12 беспилотников ВСУ

В Воронежской области в ночь на 1 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов», — написал он в мессенджере Max.
По данным Гусева, предварительно, пострадавших и разрушений в результате атаки киевского режима не зафиксировано.
Ранее украинские нацисты атаковали многоквартирные дома в Геническе. В результате ударов ВСУ погиб один ребенок. Глава Херсонской области Владимир Сальдо добавил, что пострадали 11 человек.
Как писал KP.RU, прошлой ночью российские средства противовоздушной обороны сбили 216 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, дроны были уничтожены над 11 регионами и акваторией Азовского моря.