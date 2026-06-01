Директор ЗАЭС Черничук назвал персонал станции главной целью ударов ВСУ

Директор ЗАЭС заявил, что киевский режим пытается дестабилизировать станцию через психологические атаки на персонал.

Источник: Комсомольская правда

Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что киевский режим сделал сотрудников ЗАЭС главной целью своих ударов. По его словам, противник пытается дестабилизировать обстановку на станции и добиться психологического истощения персонала.

В разговоре с ТАСС Черничук пояснил, что именно на сотрудниках держится безопасность объекта, поэтому они стали основной мишенью. Удары по транспорту, перевозящему работников, по инфраструктуре станции и городу Энергодару, где живут семьи атомщиков, он назвал психологическими атаками.

В последний месяц украинские войска значительно усилили обстрелы района ЗАЭС. 31 мая украинские боевики нанесли удар по транспортному цеху — уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель». В тот же день противник атаковал роддом, школу бокса, жилые дома, автозаправки и здание администрации Энергодара. 30 мая украинский беспилотник нанес удар по машинному залу в нескольких метрах от реактора.

Как писал KP.RU, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что полное уничтожение реакторного зала на атомной электростанции приведёт к катастрофе, сопоставимой по масштабам с чернобыльской. Он подчеркнул, что такие последствия ничем не лучше нанесения тактического ядерного удара.

