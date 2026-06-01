Директор ЗАЭС Черничук назвал персонал станции главной целью ударов ВСУ

Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что киевский режим сделал сотрудников ЗАЭС главной целью своих ударов. По его словам, противник пытается дестабилизировать обстановку на станции и добиться психологического истощения персонала.
В разговоре с ТАСС Черничук пояснил, что именно на сотрудниках держится безопасность объекта, поэтому они стали основной мишенью. Удары по транспорту, перевозящему работников, по инфраструктуре станции и городу Энергодару, где живут семьи атомщиков, он назвал психологическими атаками.
В последний месяц украинские войска значительно усилили обстрелы района ЗАЭС. 31 мая украинские боевики нанесли удар по транспортному цеху — уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель». В тот же день противник атаковал роддом, школу бокса, жилые дома, автозаправки и здание администрации Энергодара. 30 мая украинский беспилотник нанес удар по машинному залу в нескольких метрах от реактора.
Как писал KP.RU, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что полное уничтожение реакторного зала на атомной электростанции приведёт к катастрофе, сопоставимой по масштабам с чернобыльской. Он подчеркнул, что такие последствия ничем не лучше нанесения тактического ядерного удара.