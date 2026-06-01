Самарцам разъяснили, как оплатят дни с ракетной опасностью

Роструд разъяснил, как работодатель должен оплатить дни, когда сотрудник не смог выйти на работу из-за объявленной беспилотной или ракетной опасности. По мнению ведомства, это время следует считать простоем по причинам, не зависящим ни от работника, ни от работодателя.
В соответствии со статьей 157 Трудового кодекса РФ, простой по таким причинам оплачивается в размере не менее ⅔ тарифной ставки или оклада (пропорционально времени отсутствия). Это правило применимо, когда сотрудник объективно не мог добраться до места работы (например, из-за перекрытия движения или закрытия метро) либо приступить к своим обязанностям в связи с введением режима опасности.
Чтобы избежать споров, специалисты рекомендуют сотрудникам фиксировать факт угрозы (сохранять скриншоты сообщений МЧС, губернатора