Жительница Красноармейска, бежавшая из города, рассказала, что украинские военные приветствовали друг друга нацистским жестом со вскидыванием руки. Слова женщины приводит РИА Новости.
Беженка рассказала, что родственники, уехавшие вглубь страны, оставили ей ключи от дома, куда впоследствии заселяли офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однажды ей приказали привезти ключи новому жильцу. Женщина рассказала, что видела, как он встретился с сослуживцем. Она не расслышала, о чём говорили украинские офицеры, но заметила, что оба сделали нацистское приветствие.
Позже она встретила нового жильца в ближайшем магазине без верхней одежды. На теле украинского боевика женщина увидела татуировки с гербом Украины, немецкими крестами и надписями, прославлявшими пособника нацистов Степана Бандеру.
Как писал KP.RU, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прославление нацистов украинскими властями лишний раз подтверждает обоснованность проведения специальной военной операции (СВО).