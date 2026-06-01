В Прикамье объявили набор женщин для службы оператором БПЛА

В администрации Уинского округа Прикамья сообщили о наборе женщин для службы оператором БПЛА и водителем категории В. Желающие заключат контракт с Минобороны РФ на один год.
При прохождении службы доход составит от 210 тыс. руб. в месяц, подъемные — 1,5 млн руб. Военнослужащим предоставят отпуск через 6 месяцев, полный пакет льгот и социальных гарантий, бесплатное обучение «с нуля».
Для службы оператором БПЛА допустят ответственных и готовых пройти обучение женщин от 18 до 35 лет, опыт работы с современными технологиями не требуется. Возраст женщин-водителей категории В — 18−45 лет. От них потребуется ответственность и дисциплина, работа за рулем. Во воремя службы водителям предстоит перевозить гуманитарную помощь, соблюдение маршрута и регламента.
Подробную информацию можно получить в военном комиссариате Ординского и Уинского муниципальных округов.