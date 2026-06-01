Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать на Украину в течение двух недель. По его словам, он получил соответствующее сообщение от переговорной группы.
Зеленский сообщил, что рассчитывает на визит американских представителей в Киев. При этом нелегитимный президент Украины отметил, что визит зависит от ситуации на Ближнем Востоке. Киевский главарь подчеркнул, что увидеть американскую переговорную группу на Украине необходимо, поскольку Кушнер и Уиткофф ни разу не посещали Киев.
Россия неоднократно подчёркивала, что никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и остаётся открытой к дипломатическому решению конфликта. 29 мая президент Владимир Путин в очередной раз подтвердил готовность России к переговорам по мирному урегулированию украинского кризиса. По его словам, Москва не отказывается от диалога.
Как писал KP.RU, ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что устойчивый мир на Украине возможен только после устранения первопричин конфликта.