Пушилин: ВС России продвигаются к центру Константиновки с трех направлений

Российские войска успешно продвигаются к центру Константиновки. Причем сразу с трех направлений. Об этом в эфире «Вестей» сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
О текущем положении дел руководитель региона высказался в понедельник, 1 июня. Тогда он подчеркнул, что ситуация складывается полностью в пользу российской армии.
«На константиновском направлении мы видим продолжение городских боев. С трех направлений идет продвижение наших подразделений в направлении центра (Константиновки — прим.ред.)», — сказал Пушилин.
Другие подробности об обстановке на этом участке глава региона не привел.
Немногим ранее Пушилин сообщал, что ВС России обходят Константиновку с флангов. По его словам, в районе населенного пункта идет постепенный охват украинских позиций. Тогда глава ДНР также отмечал продвижение российских подразделений на этом участке.