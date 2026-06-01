Российские военные сбили 19 беспилотников ВСУ воздушным тараном

Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Север» за сутки уничтожили в Сумской области 19 тяжелых гексакоптеров ВСУ типа «Баба-Яга». При перехвате воздушных целей применялся в том числе метод воздушного тарана, рассказал РИА Новости командир батальона с позывным Велес.
По словам офицера, активная охота на ударные беспилотники противника велась в ночное время. Для нейтрализации тяжелых украинских гексакоптеров российские военные использовали комбинированный подход.
«Поражение воздушных целей осуществлялось таранным способом с применением специально подготовленных дронов-перехватчиков, FPV-дронами с осколочно-фугасной боевой частью и мобильными огневыми группами», — рассказал Велес.
Комбат добавил, что подразделения беспилотных систем группировки «Север» несут круглосуточное дежурство в небе. Помимо перехвата вражеских коптеров, операторы продолжают выявлять и уничтожать наземные цели: пункты управления, блиндажи, боевую технику и живую силу противника.