Российские военные сбили 19 беспилотников ВСУ воздушным тараном

Российские военные активно охотятся на ударные дроны противника в ночное время, используя комбинированный подход. За сутки удалось поразить 19 гексакоптеров «Баба-Яга» в Сумской области. Подразделения беспилотных систем несут круглосуточное дежурство, выявляя и уничтожая не только воздушные, но и наземные цели.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Север» за сутки уничтожили в Сумской области 19 тяжелых гексакоптеров ВСУ типа «Баба-Яга». При перехвате воздушных целей применялся в том числе метод воздушного тарана, рассказал РИА Новости командир батальона с позывным Велес.

По словам офицера, активная охота на ударные беспилотники противника велась в ночное время. Для нейтрализации тяжелых украинских гексакоптеров российские военные использовали комбинированный подход.

«Поражение воздушных целей осуществлялось таранным способом с применением специально подготовленных дронов-перехватчиков, FPV-дронами с осколочно-фугасной боевой частью и мобильными огневыми группами», — рассказал Велес.

Комбат добавил, что подразделения беспилотных систем группировки «Север» несут круглосуточное дежурство в небе. Помимо перехвата вражеских коптеров, операторы продолжают выявлять и уничтожать наземные цели: пункты управления, блиндажи, боевую технику и живую силу противника.