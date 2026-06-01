В Новосибирске открыли памятную доску на доме участника СВО

«Память о человеке жива, пока есть люди, которые его помнят. В этих словах есть глубокий смысл. Мы охотно поддержали инициативу жителей дома, где жил Илья, чтобы здесь как можно скорее появилась мемориальная доска в память о нём. Для кого-то Илья был братом, для кого-то другом, для кого-то товарищем. Но самое главное, он был честным и достойным человеком и принял решение, о котором, я уверен, ни разу не пожалел. После первой командировки в зону СВО Илья побывал дома, пообщался с родителями и близкими и в очередной раз принял решение вернуться к своим товарищам — бойцам, потому что и сам был бойцом. И таких примеров сегодня по всей нашей необъятной Родине много. Илья жил в нашем любимом Первомайском районе, занимался в нашем любимом спортивном клубе “Первомаец” и мы его будем помнить всегда. Я глубоко соболезную, выражаю признательность и поддержку родителям Ильи, которые с честью и достоинством переносят свою утрату. Мемориальная доска — дань памяти и уважения Илье, и мы будем делать всё для того, чтобы память о нём сохранилась, ведь он является примером для подрастающего поколения и для всех, кто считает себя настоящим патриотом нашей страны», — сказал Павел Горшков.