В Новосибирске открыли памятную доску на доме участника СВО

В Первомайском районе Новосибирска при поддержке депутата Совета депутатов города Новосибирска Павла Горшкова (депутатское объединение КПРФ) открыли мемориальную доску участнику СВО Илье Гурганову.
Доску установили на доме, где живут родители Ильи — Альбина Васильевна и Василий Иванович Гургановы, его братья и сёстры, и где жил он сам до ухода добровольцем на СВО.
Илья Гурганов родился 26 ноября 1994 года в многодетной и дружной семье. Учился Илья в школе № 220. С подросткового возраста Илья увлечённо занимался спортом в клубе «Первомаец». В 2013 году молодой человек крестился и начал нести послушание в храме преподобного Олега Брянского. На городских спортивных мероприятиях Илья представлял Новосибирскую митрополию. Когда началась СВО, принял решение пойти туда добровольцем. В боевых условиях показал себя отважным и умелым бойцом. Отмечен Георгиевским крестом четвёртой степени, медалью за отвагу, медалью за взятие Соледара, медалью за отвагу Луганской Народной Республики, нагрудным знаком Министерства обороны РФ. Погиб гвардии рядовой разведчик-сапёр Третьей роты специального назначения Илья Васильевич Гурганов 25 ноября 2024 года при исполнении воинского долга.
Почтить память героя пришли его родные, близкие, друзья, учителя и учащиеся школы, где он учился, сослуживцы, соседи, представители общественных организаций и клуба, где военнослужащий занимался спортом. Открыли мемориальную доску отец и брат Ильи — Василий Иванович и Роман Васильевич. На митинге в адрес Ильи Гурганова и его родителей было сказано много сердечных и искренних слов. Воспоминаниями поделились брат Ильи — Роман и его самый близкий друг — Иван. Выступили первый заместитель главы Администрации Первомайского района Владимир Кравцов, иерей храма во имя Святого Благоверного князя Александра Невского отец Антоний Шамилов и депутат горсовета Павел Горшков.
«Память о человеке жива, пока есть люди, которые его помнят. В этих словах есть глубокий смысл. Мы охотно поддержали инициативу жителей дома, где жил Илья, чтобы здесь как можно скорее появилась мемориальная доска в память о нём. Для кого-то Илья был братом, для кого-то другом, для кого-то товарищем. Но самое главное, он был честным и достойным человеком и принял решение, о котором, я уверен, ни разу не пожалел. После первой командировки в зону СВО Илья побывал дома, пообщался с родителями и близкими и в очередной раз принял решение вернуться к своим товарищам — бойцам, потому что и сам был бойцом. И таких примеров сегодня по всей нашей необъятной Родине много. Илья жил в нашем любимом Первомайском районе, занимался в нашем любимом спортивном клубе “Первомаец” и мы его будем помнить всегда. Я глубоко соболезную, выражаю признательность и поддержку родителям Ильи, которые с честью и достоинством переносят свою утрату. Мемориальная доска — дань памяти и уважения Илье, и мы будем делать всё для того, чтобы память о нём сохранилась, ведь он является примером для подрастающего поколения и для всех, кто считает себя настоящим патриотом нашей страны», — сказал Павел Горшков.
Церемония открытия мемориальной доски завершилась минутой молчания в память героя и возложением цветов.