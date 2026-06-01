ВС России освободили село в ДНР
Бойцы «Южной» группировки установили контроль над населенным пунктом Тихоновка ДНР.
«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады ВСУ в районе четырех населенных пунктов Сумской области, а также семь украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери противника за сутки составили: порядка 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 105-мм гаубицу М101 и две станции РЭБ.
«Запад» занял выгодные рубежи
Российские бойцы нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка Харьковской области, Маяки, Пискуновка, Пришиб, Сидорово ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 120 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 13 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии и станции РЭБ.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 330 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали десять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.
«Восток» продавил глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Васильковка Днепропетровской области и Комсомольское Запорожской области.
«Противник потерял более 455 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и 105-мм гаубицу М101 производства США», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» продвигается в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской области.
Противник потерял порядка 45 военнослужащих, 14 автомобилей и три станции РЭБ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска БПЛА дальнего действия, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- девять управляемых авиабомб;
- 233 БПЛА самолетного типа.