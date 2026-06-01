Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 1 июня 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 1 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России освободили село в ДНР

Бойцы «Южной» группировки установили контроль над населенным пунктом Тихоновка ДНР.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады ВСУ в районе четырех населенных пунктов Сумской области, а также семь украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.

Потери противника за сутки составили: порядка 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 105-мм гаубицу М101 и две станции РЭБ.

«Запад» занял выгодные рубежи

Российские бойцы нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка Харьковской области, Маяки, Пискуновка, Пришиб, Сидорово ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

Подразделения «Юга» наступают в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 120 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 13 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии и станции РЭБ.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 330 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали десять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.

«Восток» продавил глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Васильковка Днепропетровской области и Комсомольское Запорожской области.

«Противник потерял более 455 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и 105-мм гаубицу М101 производства США», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» продвигается в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской области.

Противник потерял порядка 45 военнослужащих, 14 автомобилей и три станции РЭБ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска БПЛА дальнего действия, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • девять управляемых авиабомб;
  • 233 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше