В СВО погиб мобилизованный отец двух сыновей Иван Тронин из Прикамья

Земляк погиб полгода назад на Запорожском направлении спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном Доме Культуры Очера с 11:00 3 июня пройдет прощание с погибшим на СВО земляком. Тронин Иван Владимирович погиб полгода назад в боях на Запорожском направлении специальной военной операции.

Иван Тронин родился 18 июля 1986 года в селе Петропавловск Большесосновского района Пермской области. Осенью 1986 года дружная семья Трониных переехала в Очер. В ставшем родным городе Иван окончил школу № 1 и поступил в Очерский колледж по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Прошел срочную службе зенитчиком, вернувшись домой работал на Очерском машиностроительном заводе в отделе вневедомственной охраны. Иван Владимирович создал семью, воспитывал двух сыновей.

В сентябре 2022 года Ивана Тронина призвали для прохождения военной службы в рамках частичной мобилизации. В зоне проведения СВО служил стрелком — помощник гранатометчика мотострелкового отделения. Погиб 4 декабря 2025 года.

Администрация Очерского муниципального округа выражает искренние соболезнования семье защитника Отечества, всем близким и друзьям. Окружные власти скорбят и разделяют боль утраты.