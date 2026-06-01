В зоне СВО погиб Газинур Кувандыков из Башкирии

Военнослужащий родился в селе Узян в 1964 году. После окончания 10 классов получил профессию газоэлектросварщика. Срочную службу проходил в Монголии в должности сварщика.
После армии мужчина устроился лесником, а затем открыл индивидуальное предприятие по деревообработке. Будучи депутатом Шигаевского сельсовета был избран односельчанами старостой села Узянбаш. В 1986 году он женился, в семье родились две дочери.
В апреле 2023 года Газинур Кувандыков подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения СВО. О его гибели стало известно 24 января 2024 года.