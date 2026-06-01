️Фронтовая сводка на утро 1 июня 2026 года от WarGonzo

Запорожский фронт
Продолжаются тяжёлые бои в районе Степногорска. (Рис. 1.1).
На Гуляйпольском направлении ВС РФ наступают западнее Чаривного, продвигаются на участке между Гуляйпольским и Горьким. Сообщается, что войска РФ закрыли карман на участке между Верхней Терсой и Воздвижевкой, вышли на окраину Любицкого. Выше по фронту ВС РФ занимают новые позиции севернее Берёзового. (Рис. 1.2).
Донецкий фронт
На Красноармейском направлении есть продвижение западнее Гришино и в Василевке. На Добропольском участке ВС РФ восстановили позиции в районе Кучерова Яра. (Рис. 2.1).
На Константиновском направлении идут бои в северной части Долгой Балки. В самой Константиновке ВС РФ продвигаются в западной и восточной частях города, сообщается о продвижении в центре северной части города со стороны Новодмитровки.
На Краснолиманском направлении ВС РФ наступают севернее Брусовки. Идут бои в лесном массиве национального парка «Святые горы». На Северском участке войска РФ наступают в сторону Липовки. Есть успехи в районе Калеников. ВС РФ выравнивают фронт в районе Голубовка — Миньковка. (Рис. 2.2).
Харьковский фронт
В Купянске есть успехи в северо-западной части гоорода. На Богуславском направлении ВС РФ продвигаются в Шийковке. (Рис. 3.1).
На Волчанском направлении продолжаются бои в Охримовке. Войска РФ атакуют Лосевку со стороны Писаревки и Шестеровки. (Рис. 3.2).
Сумской фронт
Продолжаются боестолкновения в районе Иволжанского и Писаревки. Идут бои в Лесном и Таратутино. (Рис. 4).