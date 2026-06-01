Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

️Фронтовая сводка на утро 1 июня 2026 года от WarGonzo

Ежедневная сводка от аналитического отдела проекта WarGonzo.

WarGonzo
Аналитический отдел проекта

Запорожский фронт

Продолжаются тяжёлые бои в районе Степногорска. (Рис. 1.1).

На Гуляйпольском направлении ВС РФ наступают западнее Чаривного, продвигаются на участке между Гуляйпольским и Горьким. Сообщается, что войска РФ закрыли карман на участке между Верхней Терсой и Воздвижевкой, вышли на окраину Любицкого. Выше по фронту ВС РФ занимают новые позиции севернее Берёзового. (Рис. 1.2).

Донецкий фронт

На Красноармейском направлении есть продвижение западнее Гришино и в Василевке. На Добропольском участке ВС РФ восстановили позиции в районе Кучерова Яра. (Рис. 2.1).

На Константиновском направлении идут бои в северной части Долгой Балки. В самой Константиновке ВС РФ продвигаются в западной и восточной частях города, сообщается о продвижении в центре северной части города со стороны Новодмитровки.

На Краснолиманском направлении ВС РФ наступают севернее Брусовки. Идут бои в лесном массиве национального парка «Святые горы». На Северском участке войска РФ наступают в сторону Липовки. Есть успехи в районе Калеников. ВС РФ выравнивают фронт в районе Голубовка — Миньковка. (Рис. 2.2).

Харьковский фронт

В Купянске есть успехи в северо-западной части гоорода. На Богуславском направлении ВС РФ продвигаются в Шийковке. (Рис. 3.1).

На Волчанском направлении продолжаются бои в Охримовке. Войска РФ атакуют Лосевку со стороны Писаревки и Шестеровки. (Рис. 3.2).

Сумской фронт

Продолжаются боестолкновения в районе Иволжанского и Писаревки. Идут бои в Лесном и Таратутино. (Рис. 4).

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше