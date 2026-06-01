Военкор Гавриш: визит Сырского под Константиновку указывает на проблемы ВСУ

Военкор Алексей Гавриш увидел в визите главнокомандующего ВСУ на константиновское направление свидетельство тяжелого положения украинских войск. По его словам, приезд украинского руководства в прифронтовые города уже давно стал предвестником потери контроля над ними.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Визит главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на Константиновское направление свидетельствует о тяжелом положении украинских войск на этом участке фронта. Такое мнение в беседе с информационной службой «Вести» высказал военный корреспондент Алексей Гавриш.

Военкор отметил, что приезд высшего военного и политического руководства Украины в прифронтовые города давно считается предвестником потери контроля над ними.

«На Украине уже заведено, что на самые проблемные участки выезжает высшее руководство. И происходит это зачастую как раз перед тем, как потерять город. Они туда приезжают, делают селфи или дают последние распоряжения войскам, чтобы как-то подбодрить их, чтобы они просто не побежали», — пояснил Гавриш.

Военкор также призвал скептически относиться к официальным заявлениям Киева о стабильности обороны.

«Заявления Киева насчет того, что у них все в порядке, мы уже проходили много раз. Чем больше они кричат о том, что у них все хорошо на определенном участке фронта, тем скорее можно понимать, что этот населенный пункт или это направление будет продавлено и освобождено», — заявил Гавриш.