«Калашников» начал поставки скоростного беспилотника СКАТ 220

Концерн «Калашников» приступил к поставкам заказчикам новейшего скоростного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СКАТ 220 собственной разработки. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного предприятия.
Новый беспилотник создан на базе хорошо зарекомендовавшей себя модели СКАТ 350 М. Благодаря оптимизации конструкции разработчикам удалось существенно снизить вес аппарата — он составляет всего 12 килограммов. Это позволило БПЛА достичь рекордных для своего класса показателей скорости — до 160 км/ч.
СКАТ 220 оснащен малошумным электрическим двигателем, который позволяет аппарату находиться в воздухе более 150 минут. Запуск беспилотника осуществляется с помощью катапульты, а посадка происходит на парашюте. Аппарат предназначен как для гражданского мониторинга, так и для выполнения специальных задач.
Авторы профильных телеграм-каналов и специалисты, уже успевшие протестировать СКАТ 220 в реальных условиях, отмечают высокую эффективность нового БПЛА. Ряд конструктивных замечаний и пожеланий, сформированных по итогам боевого применения опытных образцов, был передан на производство и учтен при сборке серийной партии.