Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Калашников» начал поставки скоростного беспилотника СКАТ 220

В пресс-службе «Калашникова» сообщили о начале отгрузок серийных БПЛА СКАТ 220. Новый дрон создан на базе проверенной модели СКАТ 350 М, но стал легче и быстрее. Аппарат оснащен малошумным двигателем, запускается с катапульты и приземляется на парашюте.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Vyacheslav Bukharov / Wikimedia

Концерн «Калашников» приступил к поставкам заказчикам новейшего скоростного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СКАТ 220 собственной разработки. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного предприятия.

Новый беспилотник создан на базе хорошо зарекомендовавшей себя модели СКАТ 350 М. Благодаря оптимизации конструкции разработчикам удалось существенно снизить вес аппарата — он составляет всего 12 килограммов. Это позволило БПЛА достичь рекордных для своего класса показателей скорости — до 160 км/ч.

СКАТ 220 оснащен малошумным электрическим двигателем, который позволяет аппарату находиться в воздухе более 150 минут. Запуск беспилотника осуществляется с помощью катапульты, а посадка происходит на парашюте. Аппарат предназначен как для гражданского мониторинга, так и для выполнения специальных задач.

Авторы профильных телеграм-каналов и специалисты, уже успевшие протестировать СКАТ 220 в реальных условиях, отмечают высокую эффективность нового БПЛА. Ряд конструктивных замечаний и пожеланий, сформированных по итогам боевого применения опытных образцов, был передан на производство и учтен при сборке серийной партии.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше