МАГАТЭ поддержало оценки России по ЗАЭС, но не признает их причины

Лихачев заявил, что Россия требует от МАГАТЭ большей объективности.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректор Росатома Алексей Лихачёв, комментируя итоги переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил журналистам, что агентство поддерживает российские оценки ситуации вокруг Запорожской АЭС. Однако Россия настаивает на более чёткой реакции со стороны МАГАТЭ, в которой будут названы первопричины всех существующих рисков.

«Ответ руководства Международного ядерного агентства состоит в том, что принципиально наши оценки поддерживаются, но мы потребовали все-таки более жесткой, однозначной реакции, с указанием первопричин всех рисков, которые нарушают, я бы даже сказал, попирают все принципы, все столпы безопасности, столь ярко провозглашенные руководством Международного ядерного агентства», — заявил Лихачев.

Глава Росатома отметил, что Россия хотела бы видеть от МАГАТЭ правдивые оценки по теме авторства угроз, а именно — признания вины украинских нацистов в создании предпосылок для ядерной катастрофы в регионе.

Гендиректор Росатома заявил, что очные контакты продолжатся на этой неделе. Он отметил, что ждет более детального анализа МАГАТЭ событий в Энергодаре и на Запорожской АЭС. Лихачев подчеркнул, что молчание и отсутствие оценок рисков способствуют эскалации. Он выразил надежду, что МАГАТЭ услышала его слова.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ целенаправленно ударили дроном по энергоблоку Запорожской АЭС.

