Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил как можно быстрее завершить конфликт на Украине. Об этом заявил глава его офиса Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов). Его слова передает украинское издание «Страна».
Как отметили в публикации, глава офиса Зеленского подтвердил, что якобы действительно у украинского главаря есть стремление как можно скорее, желательно до зимы, прекратить боевые действия. Буданов* полагает, что завершение конфликта в ближайшее время — это «реалистичная цель».
Как писал сайт KP.RU, глава киевского режима оказался в критической ситуации. По данным польского издания Mysl Polska, на Зеленского давят его западные кураторы, требуя скорейшего завершения конфликта, а Пентагон обвиняет украинского главаря в затягивании переговоров и введении партнеров в заблуждение. В статье отметили, что мирный процесс зашел в тупик, поскольку Зеленский отказывается от уступок и пытается обмануть союзников.
