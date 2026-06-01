Путин назвал теракт ВСУ в Старобельске кровавым преступлением украинской хунты

Путин жестко высказался о теракте ВСУ против детей в ЛНР.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин охарактеризовал атаку украинских беспилотников на колледж в Старобельске как «кровавое преступление украинской хунты». Об этом он заявил в ходе совещания с руководителями силовых ведомств, Следственного комитета и разведки, посвященном теракту в старобельском колледже.

«Хочу обсудить сегодня с вами вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственников погибших и пострадавших от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске», — заявил президент.

Напомним, что трагедия в Старобельске, где беспилотники ВСУ атаковали колледж, привлекла внимание международных организаций и общественности и стала тяжелым бременем. Погибли 21 человек, более 60 ранены, большинство из них — несовершеннолетние студенты. В основном девушки.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин пообещал неотвратимое возмездие всем причастным к теракту в Старобельске.