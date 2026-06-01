Поддубный: полковник ВСУ Павел Лац ликвидирован в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции ликвидирован полковник Вооруженных сил Украины Павел Лац. Об этом сообщил военный корреспондент ИС «Вести» Евгений Поддубный.
«В зоне СВО ликвидирован полковник ВСУ, герой Украины Павел Лац. На момент ликвидации занимал должность заместителя командира по психологической поддержке», — написал он в личном Telegram-канале.
Поддубный уточнил, что Лац был ликвидирован российскими военнослужащими на Запорожском направлении. Уточняется, что часть полковника ВСУ занималась строительством фортификаций и охраной объектов, связанных с ГУР Минобороны Украины.
