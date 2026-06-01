«Это их выбор»: Путин констатировал переход Киева к новой череде кровавых преступлений

Президент России Владимир Путин провел 1 июня совещание с руководителями силовых ведомств, военных, разведки и следственных органов, посвященное теракту ВСУ в Старобельске. Завершая публичную часть, глава государства отметил, что киевский режим перешел к новой странице кровавых преступлений, и «это их выбор».
«Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Это их выбор», — заявил Путин.
Напомним, в ходе совещания Путин назвал атаку беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске «кровавым преступлением украинской хунты». Также он отметил необходимость помощи родственникам погибших и пострадавших.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин пообещал наказать виновных в теракте в Старобельске (ЛНР), где украинские боевики атаковали детей в общежитии колледжа, и призвал ускорить расследование.