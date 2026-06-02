В Курской области погиб мужчина при ударе ВСУ по автомобилю: что известно об атаке на приграничье

Украинские дроны вечером 1 июня атаковали российское приграничье. В результате вражеского удара по гражданскому автомобилю погиб житель Курской области. Мужчине было 53 года. Такими сведениями поделился губернатор Курской области Александр Хинштейн в «Макс».
Он уведомил, что трагедия произошла в Щекино Рыльского района. Губернатор выразил соболезнования родным погибшего.
«Уважаемые жители, я очень прошу быть всех бдительными и не рисковать собой. Нет ничего дороже вашей жизни», — прокомментировал Александр Хинштейн.
ВСУ также атаковали начальную школу в Запорожской области. Объект находится в Васильевке. Обошлось без жертв, однако школа повреждена. Украинские беспилотники произвели целенаправленную атаку по учебному заведению.