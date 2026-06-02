ВСУ повторно атаковали школу в запорожской Васильевке в День защиты детей

В понедельник, 1 июня, ВСУ дважды обстреляли школу в Васильевке в Запорожской области. Пострадавших нет. Об этом заявила глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко.
«Утром FPV-дрон атаковал первый раз школу, от чего повреждения получила кровля, а уже около 19.00 здание школы атаковал БПЛА самолетного типа, который нанес значительные повреждения», — написала она в Telegram-канале.
Романиченко также заверила, что совместными силами удастся восстановить разрушенное.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что в результате атаки ВСУ на регион погибли два мирных жителя, еще четыре человека получили ранения.
Тем временем президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле обсудил вопрос о поддержке пострадавших от атаки ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР.