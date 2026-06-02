Сотрудники ТЦК ринулись в мастера по ресницам: после неудачного опознания пришлось сменить пол*

Сотрудник военкомата из Одессы «изменил пол»* и имя в соцсетях. Ранее местные жители опознали как мастера по ресницам. РИА Новости удалось установить личность работника украинского военкомата.
По данным агентства, это Денис Олейник. Выяснилось, что начиная с 2016 года он ведет профессиональный блог в соцсетях. На него сегодня подписаны около 1,5 тыс. человек.
Однако в последнее время профиль изменился: все свежие посты с изображением лица хозяина страницы исчезли, а никнейм был заменен. Теперь аккаунт позиционируется как принадлежащий некоей Юлии Никовой.
Тем не менее в архиве остались публикации за 2023 год и более ранние, на которых по-прежнему видно лицо реального владельца. На одном из снимков молодой человек демонстрирует диплом об окончании курсов, где заметно и его настоящее имя.
«Да, я у него наращивала, он делает бомбезно», — написала в комментариях одна из пользовательниц Сети.
Тем временем насильная мобилизация на Украине набирает обороты — в Одессе сотрудник ТЦК применил газ против местного жителя, который заступился за мобилизованного.
* — Движение признано экстремистским на территории России.