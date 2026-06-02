В Киеве и регионах Украины гремят взрывы: на большей части страны объявили воздушную опасность

Ряд украинских областей подвергается воздушной атаке ночью 2 июня. Тревогу объявили, в том числе, в Киеве. В украинской столице прогремела серия взрывов, пишет местное издание «Страна».
Как сообщается, воздушная тревога объявлена в большинстве регионов. Утверждается, что часть Киева осталась без света.
Взрывы также прогремели в Харькове, Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье. Звуки сирены на Украине звучат уже несколько часов.
Украинские БПЛА вечером 1 июня атаковали Курскую область. В результате вражеского удара по гражданскому автомобилю погиб мирный житель. Мужчине было 53 года. Трагедия произошла в Щекино Рыльского района. Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.