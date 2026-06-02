Третья часть всех иностранных наемников в составе ВСУ сосредоточены в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.
По данным силовиков, число иностранных наемников на Украине может достигать 16,5 тыс. штыков.
«Около 30% из всех иностранных наемников ВСУ, около 5 тысяч, сосредоточены в Харьковской области. Наибольшие потери, которые стремительно растут, приходятся на купянское направление», — рассказал источник.
По данным французского военкора Лорана Брайара, на апрель 2026 года потери иностранных наемников в ВСУ превысили 25% от общего числа солдат.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в свою очередь отметил, что ВСУ отправляют на передовую наемников без боевого опыта. При этом сами наемники участвуют в боевых действиях только ради заработка.