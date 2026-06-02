Врач Назаров назвал самые частые боевые травмы на СВО

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минно-взрывные ранения с поражением нескольких анатомических областей являются наиболее распространенными боевыми травмами в ходе спецоперации. Об этом в интервью ТАСС сообщил кардиохирург, заместитель начальника филиала Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко Дмитрий Назаров.
«Сейчас война поменялась, применяется достаточно много высокоточного оружия, БПЛА, кассетных боеприпасов, сложных взрывных устройств. И если в ходе предыдущей военной кампании было достаточно много пулевых ранений, то сейчас основная масса — минно-взрывные ранения, которые поражают несколько анатомических областей. Конечно, это утяжеляет состояние больного и, соответственно, усложняет лечение, которое мы потом применяем», — сказал Назаров.
Специалист назвал ключевые различия в хирургическом извлечении из сердца осколков от мин и снарядов по сравнению с пулями. «При пулевом ранении обычно раневой канал прямой. А при ранении осколком, особенно при кассетных боеприпасах, осколков много, они неправильной формы и у них очень сильная кинетическая энергия. То есть скорость разлета осколков достигает 3 тыс. м в секунду. И при этом даже небольшой осколок, например 2−3 мм, может вызвать серьезные разрушения в организме. Поэтому лечение их значительно тяжелее», — отметил Назаров.
