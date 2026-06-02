Врач Назаров назвал самые частые боевые травмы на СВО

Специалист назвал ключевые различия в хирургическом извлечении из сердца осколков от мин и снарядов по сравнению с пулями. «При пулевом ранении обычно раневой канал прямой. А при ранении осколком, особенно при кассетных боеприпасах, осколков много, они неправильной формы и у них очень сильная кинетическая энергия. То есть скорость разлета осколков достигает 3 тыс. м в секунду. И при этом даже небольшой осколок, например 2−3 мм, может вызвать серьезные разрушения в организме. Поэтому лечение их значительно тяжелее», — отметил Назаров.