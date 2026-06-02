На Украине гремят взрывы: что известно к утру 2 июня

Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины, включая Киев в ночь на 2 июня. Как сообщает украинское издание «Страна», в столице раздалась серия взрывов.
Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины. Утверждается, что часть Киева осталась без света.
Кроме того, взрывы были слышны в Харькове, Днепропетровске и на подконтрольной украинским войскам территории Запорожья. Воздушная тревога на Украине продолжается уже на протяжении нескольких часов.
Ближе к 02:00 по мск появилась информация о нескольких взрывах в Николаеве. Тогда на большей части территории продолжала действие воздушная тревога.
В Хмельницкой области череду взрывов услышали около 02:04 по мск. Вновь прогремели взрывы в Киеве, Харькове, Днепропетровске. Ближе к 04:00 по мск через громких взрывов слышали в Сумах на северо-востоке Украины.
Кроме этого, в День защиты детей БПЛА ВСУ несколько раз атаковали школу в запорожской Васильевке. Днем ранее украинская армия ударила по школе бокса в Энергодаре. В результате инцидента были повреждены остекление окон, а также находившиеся рядом автобус и автомобили.
31 мая силы ПВО РФ за ночь 31 мая перехватили и уничтожили 216 вражеский беспилотников над территориями страны. Дроны были сбиты над Крымом, акваторией Азовского моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края.
В свою очередь подразделения российской армии наносят ракетные удары исключительно по целям ВПК Украины.
Так, ВС РФ нанесли удар возмездия по ВПК Украины 18 мая. Тогда массированному удару подверглись военно-промышленный комплекс страны, объекты ТЭК и портовой инфраструктуры. Немногим ранее Вооруженные силы РФ также атаковали энергетические и транспортные объекты Украины, которые были использованы в интересах ВСУ.
Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что обстановка на линии соприкосновения позволяет говорить о приближении завершения конфликта на Украине. Российский глава отметил, что ВС РФ ежедневно ведут наступательные действия по всем направлениям в рамках спецоперации.