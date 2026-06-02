Киевские власти ужесточают мобилизацию для пополнения поредевших рядов ВСУ. Новоприбывших ничему не обучают, сразу «кидают на передовую». Об этом рассказал в диалоге с ТАСС пленный из 101-й бригады теробороны ВСУ Иван Задилский. Он заявил о планах поджечь ТЦК в случае возвращения на Украину.
Пленный сообщил, что его мобилизовали по пути в магазин. По словам боевика ВСУ, сотрудники ТЦК сделали ему военный билет за десять минут.
«Даю слово, что кину бутылку с зажигательной смесью. Ночью подойду, может, и не заметят, но кину», — поделился планами Иван Задилский.
Известно, что третья часть всех иностранных наемников ВСУ сосредоточена в Харьковской области. По данным силовиков, их число на Украине может достигать 16,5 тысячи человек.