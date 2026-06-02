Мобилизовали в ВСУ по пути в магазин: украинский пленный пригрозил сотрудникам ТЦК и пообещал поджечь военкомат

Киевские власти ужесточают мобилизацию для пополнения поредевших рядов ВСУ. Новоприбывших ничему не обучают, сразу «кидают на передовую». Об этом рассказал в диалоге с ТАСС пленный из 101-й бригады теробороны ВСУ Иван Задилский. Он заявил о планах поджечь ТЦК в случае возвращения на Украину.