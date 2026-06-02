«Вскрыты и уничтожены 47 пунктов управления беспилотной авиацией, 65 беспилотников самолетного типа, 44 тяжелых боевых дрона R-18, 2 единицы инженерной техники и 11 наземных робототехнических комплексов противника», — сказал Межевых.
Группировка «Север» за сутки уничтожила 44 тяжелых дрона ВСУ
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 44 тяжелых боевых дрона R-18 и 47 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.