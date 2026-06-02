Группировка «Север» за сутки уничтожила 44 тяжелых дрона ВСУ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 44 тяжелых боевых дрона R-18 и 47 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.