Боец Стич: ВС РФ сбросили листовки над Сумщиной с призывом к ВСУ сдаться

«[Задача] состоит в том, чтобы скинуть листовки на военнослужащих ВСУ с информацией, как правильно сдаться в плен», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что сброс листовок производится, когда дрон пролетает над позициями ВСУ.
Военнослужащий отметил, что всегда ведется наблюдение с помощью разведывательных БПЛА, которые фиксируют результат.
«Во время полета помощник на трансляции заметил украинский дрон-перехватчик, который пытался атаковать нас сзади, но у него ничего не вышло, мы от него ушли», — отметил он.