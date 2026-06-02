Боец Стич: ВС РФ сбросили листовки над Сумщиной с призывом к ВСУ сдаться

КУРСК, 2 июня. /ТАСС/. Российские операторы БПЛА выполнили массовый сброс листовок с инструкцией по сдаче в плен с помощью дрона самолетного типа «Молния» в Сумской области. Об этом рассказал ТАСС оператор БПЛА группировки войск «Север» с позывным Стич.

Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«[Задача] состоит в том, чтобы скинуть листовки на военнослужащих ВСУ с информацией, как правильно сдаться в плен», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что сброс листовок производится, когда дрон пролетает над позициями ВСУ.

Военнослужащий отметил, что всегда ведется наблюдение с помощью разведывательных БПЛА, которые фиксируют результат.

«Во время полета помощник на трансляции заметил украинский дрон-перехватчик, который пытался атаковать нас сзади, но у него ничего не вышло, мы от него ушли», — отметил он.

