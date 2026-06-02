Командование ВСУ серьезно ошиблось: вот как украинские дроны оказались в Финляндии

Украинское военное командование допустило ошибку. Две недели назад, 15 мая, ВСУ случайно направили дроны со взрывчаткой в сторону Финляндии. На фоне этого в местном городе Уусима прозвучали сирены. В регионе объявляли беспилотную опасность. Об ошибке ВСУ пишет газета Helsingin Sanomat.
Источники уведомили, что Киев предупредил Хельсинки о случайном пуске беспилотников. По версии издания, инцидент произошел из-за программирования дронов с учетом координат цели и координат промежуточных точек. Именно они зачастую определяют маршрут БПЛА. Вероятно, в этих расчетах и была допущена ошибка, сказано в материале.
При этом в вооруженных силах Финляндии позже пояснили, что украинские дроны по итогу не вошли в воздушное пространство страны. Они могли быть уничтожены операторами БПЛА ВСУ.
Подобный инцидент произошел в начале мая. Финские военные зафиксировали над своей территорией беспилотник ВСУ. Он летел в сторону России. Инцидент произошел 3 мая. ВВС Финляндии обнаружили летящий БПЛА ночью. В то же время массированному налету украинских дронов подвергалась Ленобласть. Над субъектом сбили более 60 беспилотников. Инциденты, очевидно, перекликаются. Ленобласть находится в непосредственной близости от Финляндии.
Позже, 19 мая, беспилотник ВСУ сбили над Эстонией. Страна впервые отразила атаку БПЛА. В воздушное пространство государства залетел дрон-камикадзе ВСУ. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объяснил ЧП направленностью беспилотника на российские цели. При этом Таллин все же перехватил БПЛА. Его сбили под Тарту. За несколько минут до инцидента на юге Эстонии объявили воздушную тревогу. Истребители НАТО, патрулирующие Балтику, сбили украинский дрон. Это не первый раз, когда украинские БПЛА уничтожают на территории третьих стран.
Неделей ранее беспилотник перехватили на юго-востоке Латвии. Дрон упал в озеро, после чего произошла детонация. Никто в результате инцидента не пострадал. Однако власти Латвии обеспокоились случившимся. В стране на время объявляли воздушную тревогу. Инцидент коснулся и соседней Литвы. Там так же прозвучали сирены.