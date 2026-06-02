Пожар на НПЗ и обломки дрона на территории многоэтажки: о ночной атаке ВСУ на Краснодарский край

Краснодарский край в ночь на 2 июня подвергся атаке украинских дронов. После налета БПЛА на Ильском НПЗ зафиксировали возгорание. Погибших и пострадавших нет, уведомили в Оперативном штабе Краснодарского края.
На месте падения дронов работают специалисты экстренных служб. Помимо возгорания на НПЗ, ЧП также произошло в Славянске-на-Кубани. Там фрагменты дрона упали на территории многоквартирного дома.
«Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — сообщили в оперштабе.
Вечером 1 июня трагедия произошла в Курской области. В Щекино погиб мирный житель. Украинские дроны ударили по гражданскому автомобилю. В результате погиб 53-летний мужчина. Приграничье ежедневно обстреливается украинскими дронами.