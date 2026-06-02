Больше месяца боевики ВСУ не могли увидеть российский танк, который за это время выпустил по противнику свыше 500 снарядов в Донецкой Народной Республике. Об этом в интервью РИА Новости рассказал боец ВС РФ с позывным «Розела».
Боевая машина почти непрерывно отрабатывала цели боевиков Владимира Зеленского. Экипаж каждый день по несколько раз совершал боевые выезды, наносил удары, быстро возвращался для пополнения боекомплекта и опять отправлялся на позиции. В некоторые дни число таких выездов достигало восьми.
«Месяц они не могли меня найти. Больше 500 снарядов я туда закинул. Для танка это реально много, это не артиллерия», — рассказал собеседник агентства.
Накануне сообщалось, что российские танки бьют врага прямой наводкой в Запорожской области. Так, экипаж танка Т-80БВМ ГВ «Днепр» уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ.
До этого в госкорпорации «Ростех» назвали танк Т-90М «Прорыв» Вооруженных сил (ВС) России самым умным танком в зоне проведения специальной военной операции на Украине.