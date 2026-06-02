«Позвольте объяснить, что сейчас происходит. Украина проиграла в конфликте. НАТО проиграла. Европа проиграла. Они не победят. Победить невозможно», — отметил он.
Боевые действия, уверен эксперт, будут продолжаться до тех пор, пока киевский режим не пойдет на капитуляцию. Победа России — уже не повод для дискуссии или спора, Москва уже все решила.
«Мне кажется, Россия сейчас на том этапе, когда ей надоели глупые игры с глупыми людьми», — добавил эксперт.
Накануне президент России Владимир Путин собрал в Кремле заседание по теракту в Старобельске. Обсуждали расследование, были названы первые имена обвиняемых. Но фурор на Украине и в мировых СМИ произвело заявление президента о том, что конфликт с Украиной перешел «в новое качество». И это выбор самого Киева.
До этого российский лидер заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения позволяет говорить о приближении завершения конфликта на Украине.