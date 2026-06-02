В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во дворе многоэтажки

По счастливой случайности обошлось без пострадавших.
Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, инцидент произошел в результате отражения ночной атаки. На месте падения обломков сейчас работают оперативные и специальные службы, которые оценивают масштаб повреждений и обеспечивают безопасность местных жителей.
На всей территории региона в ночь на 2 июня действовал режим угрозы атаки беспилотников.
Из-за повышенной опасности в ночные часы временно приостанавливали работу южные аэропорты страны. Ограничения на полеты и прием воздушных судов были полностью сняты утром 2 июня, о чем официально сообщила Росавиация. В настоящее время авиаузлы работают в штатном режиме.