Ильский НПЗ загорелся в результате атаки беспилотника, пострадавших нет

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия в настоящее время работают оперативные и специальные службы. Принимаются меры для ликвидации возгорания.
Ильский НПЗ — одно из крупнейших перерабатывающих предприятий Южного федерального округа. Завод располагает шестью технологическими установками общей мощностью 6,6 млн т нефти в год.
Предыдущая атака БПЛА на Ильский НПЗ была совершена в ночь на 17 февраля 2026 года. Тогда, как сообщал региональный оперштаб, «повреждение получил резервуар с нефтепродуктами». Пожар потушили 19 февраля.
