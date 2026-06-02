Песков пояснил заявление МИД об ответной атаке на Киев: когда будут даны распоряжения

Ночью 22 мая боевики ВСУ неоднократно атаковали общежитие при колледже в Старобельске. В результате погиб 21 подросток, еще более 40 человек пострадали. МИД России предупредил о жестком ответе в виде ударов по центрам принятия военных решений в Киеве. Глава государства Владимир Путин уже дал все необходимые распоряжения в связи с атакой на Старобельск. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в диалоге с ТАСС.
Он не пояснил, когда произойдет ответная атака со стороны Москвы. Известно, что Владимир Путин распорядился о дальнейших шагах ВС РФ до заседания 1 июня.
«Поручения даны ранее», — сказал Дмитрий Песков.
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу уточнил, что удар возмездия РФ по Киеву может быть нанесен в любой момент. Он назвал серьезным предупреждение МИД России иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу.