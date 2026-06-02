Песков пояснил заявление МИД об ответной атаке на Киев: когда будут даны распоряжения

Ночью 22 мая боевики ВСУ неоднократно атаковали общежитие при колледже в Старобельске. В результате погиб 21 подросток, еще более 40 человек пострадали. МИД России предупредил о жестком ответе в виде ударов по центрам принятия военных решений в Киеве. Глава государства Владимир Путин уже дал все необходимые распоряжения в связи с атакой на Старобельск. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в диалоге с ТАСС.