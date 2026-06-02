Директор ЗАЭС заявил, что полную защиту станции обеспечит только победа России

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 2 июня. /ТАСС/. Стопроцентную защиту и безопасность Запорожской АЭС гарантирует только победа России в конфликте на Украине, выполнение целей спецоперации и завершение боевых действий. Об этом заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«Защиту Запорожской АЭС более всего можно усилить прекращением войны, либо линию фронта отодвинуть на достаточно большое расстояние от станции.. Звучала фраза о безопасном расстоянии. Есть безопасное расстояние от выстрела из автомата, из миномета, из какой-то артиллерии. Поэтому все весьма и весьма относительно, куда надо отодвинуть фронт, с учетом того, какие бывают современные виды оружия. Наверное, все-таки только окончание войны и победа будет являться залогом того, что здесь все прекратится и будет тихо», — считает Черничук.
Он добавил, что сейчас применены все необходимые меры для обеспечения безопасности атомной станции. «Наши вооруженные силы — это достаточно высокопрофессиональная, квалифицированная армия, которая знает, как реагировать на те или иные вызовы. Поэтому я полагаю, что все необходимые меры безопасности на сегодняшний день выполняются в полном объеме», — сказал собеседник агентства.