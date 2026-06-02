Над Краснодарским краем, другими регионами и двумя морями сбили 148 БПЛА

В ночь на 2 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили почти полторы сотни дронов над территорией страны. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 1 июня до 7:00 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.
Все беспилотники были самолетного типа.
Дроны ликвидировали не только над Краснодарским краем, Азовским и Черными морями, Крымом, но и над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями.
